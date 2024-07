Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Saronno relativo al progetto “Take a break”, i cui risultati sono stati presentati oggi in conferenza stampa in municipio.

Il Comune di Saronno ha aderito come partner al progetto «Take a Break: sistemi di prossimità e inclusione sociale per giovani consumatori». Il progetto è finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dell’avviso pubblico «Percorsi di prevenzione e limitazione dei rischi nei luoghi di aggregazione e di divertimento giovanile e di contrasto al disagio di giovani e adulti a rischio di marginalità, attraverso interventi di aggancio, riduzione del danno e inclusione sociale» con l’obiettivo di garantire azioni preventive e di limitazione dei rischi per giovani e adulti, legati all’uso e all’abuso alcolico e di sostanze psicotrope, di comportamenti devianti (es.

bullismo, aggregazioni finalizzate alla violenza, ecc.) intervenendo nei luoghi del divertimento, inclusi i contesti maggiormente a rischio di illegalità, centri giovanili, istituti scolastici, luoghi virtuali (social network), cioè in tutti quei luoghi di aggregazione, più o

meno strutturata, dei giovani.

Gli interventi di progetto hanno previsto un “lavoro di strada”, attraverso una presenza costante sul territorio, in un’ottica di “ponte” tra la strada ed i servizi, con azioni educative anche tra pari che garantiscano l’aggancio di giovani non altrimenti raggiungibili.