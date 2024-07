Cronaca

SARONNO – Era già in auto ma degli abili ladri sono riusciti a rubarle la borsa. E’ il furto avvenuto ieri mattina, martedì 2 luglio,nel parcheggio -1 dell’Esselunga in via Novara.

Il furto è avvenuto intorno alle 10,30 con un semplice escamotage. Un complice ha distratto la donna e un altro ha preso la borsa. La saronnese se ne è accorta troppo tardi e non le è rimasto altro da fare che sporgere denuncia.

Sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se” è arrivato l’appello della figlia, la consigliera comunale Cristiana Dho, per cercare di ritrovare almeno la borsa. Eccolo integralmente: “Martedì 02 luglio intorno alle 10:30 hanno rubato la borsa a mia mamma (era già in auto e l’hanno distratta buttando a terra qualcosa che ha prodotto un suono di monete) nel parcheggio dell’Esselunga di Saronno al piano -1. All’interno ci sono tutti i suoi effetti personali. Si tratta di una borsettina marrone scuro in paglia con manici in pelle e tanti ciondolini. Già effettuate tutte le denunce. Pare che i ladri siano interessati solo ai contanti e buttano tutto il resto! Se qualcuna/o dovesse trovare qualcosa mi può contattare? Grazie”.

