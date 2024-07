Cronaca

ORIGGIO – Alle 23 di ieri mezzi di soccorso in azione in via Del lavoro alla periferia di Origgio per uno scontro fra un’automobile ed una motocicletta. E’ stato soccorso un ragazzo di 21 anni, che ha riportato alcune contusioni ma non è apparso in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Come sempre in simili circostanze, i militari dell’Arma hanno subito avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo. E’ stato l’ennesimo incidente stradale con motociclisti avvenuto sul territorio del Varesotto: nelle ultime ore ne sono infatti capitati diversi.

(foto archivio)

03072024