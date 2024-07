Città

CARONNO PERTUSELLA – LAINATE – SARONNO – E’ stata rapidissima la mobilitazione del Parco Lura davanti alla segnalazione di decine di pesci morti all’interno del torrente Lura.

Le prime segnalazioni sono arrivate sui social con una foto in cui si vedono le carcasse dei pesci nel tratto tra Lainate e Caronno Pertusella. Così ieri è scattata la mobilitazione.

I tecnici del parco hanno effettuato un primo sopralluogo documentando la situazione sia con immagini sia con prelievi di carcasse e dell’acqua. Difficile anche capire le cause della moria: l’acqua del torrente non presenza variazione ne sul fronte del colore ne sulla presenza di schiuma. Tutto il materiale raccolto e le dettagliate relazioni del Parco sono stati inviati ad Arpa Lombardia che cercherà di risalire alle cause del fenomeno.

Ma non solo. Ieri pomeriggio si è tenuto anche un sopralluogo da parte di Ats Città metropolitana sempre per valutare la situazione e prelevare campioni.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Non è la prima moria di pesci nel corso d’acqua anche se in passato la zona interessata era principalmente quella del Saronnese e il fenomeno era legato principalmente alla siccità.

(foto: un particolare di una immagine comparsa sui social che mostra i pesci morti)

02072024