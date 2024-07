Cronaca

CERIANO LAGHETTO / LOMAZZO – Intervento notturno dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno alle 4.25 nelle vicina Ceriano Laghetto, in via Solferino, dove era segnalata la presenza di una persona in difficoltà: è stato soccorso un 25enne al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva dunque bevuto troppo ed ha concluso la nottata in osservazione all’ospedale di Saronno. Non è comunque apparso in condizioni preoccupanti.

Episodio analogo nella notte, all’1, in via Delle Alpi a Lomazzo: si segnalazione di alcuni passanti che avevano visto una persona in difficoltà è arrivata l’ambulanza della Croce rossa lomazzese, il cui equipaggio si è preso cura di un 45enne, pure in questo caso per una intossicazione etilica. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Saronno, non è apparso in serie condizioni.

(foto archivio)

