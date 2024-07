iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Giovedì 11 luglio alle 20.30, alla biblioteca civica di Castiglione Olona in via Marconi 1 ritorna l’appuntamento con “La biblioteca in gioco”, la serata alternativa all’insegna del divertimento, della socialità e di un po’ di sana competizione organizzata dal Comune, ed in particolare dall’assessorato alla Cultura e marketing territoriale in compagnia di “In ludo veritas”, associazione varesina di promozione sociale nata da un gruppo di amici con la passione della cultura ludica.

E’ questo uno dei molti eventi che animano gli spazi della biblioteca castiglionese, sempre molto attiva sul piano culturale; ed uno degli appuntamento dell’intensa estate di Castiglione Olona, con un ricchissimo calendario di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

