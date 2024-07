Città

SARONNO – Una grande area di cantiere, ruspe, escavatore e diverse squadre di operai. Impossibile non notare i lavori in corso, dallo scorso fine settimana, all’interno della rotonda tra viale Lombardia e via Varese alle porte della città nell’ultimo tratto della Monza-Saronno.

Si tratta di un cantiere complesso che punta a risolvere il problema degli allagamenti e delle maxi pozze d’acqua che da anni si creano intorno alla rotonda soprattutto tra viale Lombardia e “l’uscita per Caronno Pertusella”.

“L’intervento in corso per opera del Comune di Saronno – spiega proprio l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli – vuole garantire maggiore sicurezza evitando il ristagno d’acqua intorno alla rotatoria. Abbiamo realizzato due pozzi perdenti con disoleatore nell’area verde della rotonda, collegati a tre nuove griglie di raccolta dell’acqua. Queste caditoie sono posizionate nel punto di contatto tra l’aiuola centrale e la parte stradale, dove abbiamo anche raccordato i diversi livelli.

In questo modo l’acqua piovana scorrerà dalla strada nelle nuove griglie e verrà quindi portata ai nuovi pozzi”.

Il risultato sarà quindi una minor presenza di acqua sull’asfalto e quindi una maggior sicurezza per gli utenti della strada dagli automobilisti a ciclisti e motociclisti.

“Questo è un primo intervento su quell’importante asse stradale – conclude Pozzoli – abbiamo infatti programmato per i prossimi giorni l’asfaltatura di via Parma (QUI LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’), che comprende anche interventi sugli attraversamenti pedonali. A seguire asfalteremo anche la stessa rotatoria con via Varese e la prosecuzione in viale Lombardia”.

