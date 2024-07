Eventi

MISINTO – Oggi alle 22 la tradizionale cerimonia di apertura della prima botte che ha dato ufficialmente il via alla tradizione Misinto bier fest, che ogni anno richiama migliaia di visitatori in paese. Sul palco con il sindaco Matteo Piuri ed il patron dell’evento, Fabio Mondini, anche l’onorevole Fabrizio Sala. Già per questo primissima serata, tantissima gente nell’area feste, si andrà avanti domani e nei prossimi giorni.

L’evento più atteso dell’estate, ormai giunto alla 27esima edizione, inizierà quindi giovedì 4 luglio per terminare sabato 20 luglio con la grande cerimonia di chiusura. La tradizionale manifestazione, che ormai da anni attira a s un pubblico sempre più numeroso, sarà allestita nel parco della scuola elementare di via Marconi; i festeggiamenti si terranno ogni settimana da giovedì a domenica, giornate in cui si susseguiranno svariati appuntamenti dedicati sia ai giovani che alle famiglie. Non mancheranno band provenienti direttamente dalle Germania per vivacizzare le serate e il buon cibo preparato in collaborazione con la Federazione Cuochi.

Il programma

Quella del 2024 è la ventisettesima edizione della Misinto bier fest, apertura dunque oggi giovedì 4 luglio, nell’area di via del Cavo, e si andrà avanti sino a sabato 20 luglio. Rispetto al passato, la novità è che l’evento si svolgerà non per due settimane consecutive, ma in tre fine settimana; fra il 4 ed il 7 luglio, poi si ripartirà dall’11 al 14 e infine dal 18 al 20 luglio.

Inoltre, il “look” dell’area feste sarà diverso rispetto al passato, con un bier garden che comprenderà un grande “villaggio della birra”, ombrelloni, sdraio, panche, anche la sabbia a terra, ed apertura sin dalle 18 per l’aperitivo.

(foto: la cerimonia dell’apertura della prima botte)

