SARONNO – Sono stati pubblicati i “ruoli” arbitrali per la stagione 2024-2025: Davide Zamagna della sezione Aia di Saronno è da oggi ufficialmente parte dell’organico di Can D in qualità di arbitro effettivo. Il giovane saronnese è dunque approdato alla serie D.

“Lavoro, sacrifici e dedizione hanno regalato a Davide questa grandissima soddisfazione. Il presidente Stefano Giannotti, il consiglio di sezione e tutti gli associati si complimentano per l’importante risultato raggiunto” viene rimarcato dall’Aia di Saronno.

Per la sezione Aia di Saronno, dunque, un nuovo importante traguardo con questo proprio tesserato pronto a spiccare il volo verso una delle categorie più importanti del calcio italiano.

(foto archivio: l’arbitro Davide Zamagna di Saronno in occasione di una gara di Fenix cup, la “champions” dei dilettanti, allo stadio di San Siro)

