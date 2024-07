Città

SARONNO – Il nuovo progetto per l’area ex-Isotta Fraschini è finalmente pronto, e verrà presentato alla città da Saronno Città dei Beni Comuni – società proprietaria dell’area – giovedì 11 luglio alle 20.30 all’auditorium della scuola Aldo Moro di Saronno, sede ormai abituale degli incontri di Officina Vivaio.

Questo progetto, la cui definizione tecnica è Programma Integrato d’Intervento (PII) e che verrà protocollato ufficialmente all’inizio della prossima settimana al Comune di Saronno, è il passaggio più importante dei quasi quattro anni di lavoro sull’area, presentati nei tanti incontri pubblici iniziati nel gennaio del 2022.

Il PII contiene al proprio interno, raccolti in 60 tavole e 10 relazioni tecniche, tutti gli elementi necessari per la definizione del progetto ideato sull’area ex-Isotta Fraschini, un nuovo brano di città cruciale per il futuro di Saronno e per la ricerca di una sua nuova identità.

A raccontare funzioni, spazi, volumetrie, mobilità e i principi fondanti del PII saranno l’urbanista Paolo Pomodoro, il Senior Architect di Studio CZA Michele Corno, il Senior Transport Consultant Project Manager di Systematica Samuele Camolese e l’agronomo Francesco Radrizzani. Tutti saranno come sempre a disposizione del pubblico per domande aperte al termine della presentazione.

L’incontro è aperto al pubblico

