news

Oggi i professionisti dell’intonacatura possono acquistare su internet i materiali e le attrezzature di cui hanno bisogno, una soluzione comoda e conveniente per lavorare in modo efficiente ed evitare di perdere tempo.

Grazie ai canali di vendita digitali, infatti, è possibile ordinare in pochi click tutto quello che serve, usufruendo di un ampio assortimento di prodotti delle aziende più importanti del mercato e di prezzi vantaggiosi.

Tra i punti di riferimento in Italia per quanto riguarda la vendita materiali e attrezzature per intonacare c’è FVL Edilizia, l’e-commerce per i professionisti dell’edilizia con oltre 10mila prodotti delle marche leader in Europa.

Sullo store è possibile trovare tantissimi articoli in pronta consegna, accuratamente selezionati dallo staff di FVL Edilizia per garantire prestazioni professionali e offrire elevati standard di qualità attraverso le soluzioni più efficaci proposte dai migliori marchi del settore.

Su FVL Edilizia i migliori intonaci per i professionisti dell’edilizia

In commercio esistono vari tipi di intonaco, con prodotti composti da diversi materiali e contraddistinti, di conseguenza, da differenti caratteristiche in termini di impiego, resa e performance.

A seconda dei contesti, infatti, è possibile utilizzare intonaci per interno o per esterno, prodotti premiscelati disponibili in sacchi pronti all’uso, intonaci di cemento, di calce o di gesso, ma anche intonaci termoisolanti, deumidificanti, ignifughi, impermeabili, fibrorinforzanti, fonoassorbenti e intonaci naturali per la bioedilizia.

Su FVL Edilizia è possibile trovare i migliori intonaci a prezzi competitivi, con le proposte più apprezzate e ricercate dai professionisti come gli intonaci Fassa Bortolo, Diasen e Vimark. Nello shop online sono disponibili prodotti professionali specifici per ogni applicazione, come l’intonaco cementizio fibrorinforzato per interni ed esterni usato come fondo su murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo e calcestruzzo grezzo, oppure l’intonaco a base cemento ideale per l’esecuzione di intonaci con funzioni strutturali in operazioni di restauro o ristrutturazione.

Per ogni intonaco acquistabile nello shop online è presente una scheda tecnica completa con tutte le informazioni utili per la scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze, scaricabile anche in formato PDF. Altrimenti, in caso di dubbi o per avere maggiori informazioni, è possibile contattare FVL Edilizia via email, telefono o WhatsApp, usufruendo di un consulente a disposizione per ricevere assistenza professionale sul prodotto da scegliere o indicazioni sul corretto utilizzo dell’intonaco che si vuole acquistare.

Tutti gli intonaci in vendita online su Fvledilizia.it possono essere comprati con pagamenti sicuri tramite carta di credito, PayPal o bonifico, basta scegliere i prodotti di proprio interesse, selezionare la quantità desiderata e finalizzare l’acquisto in pochi istanti in modo semplice e veloce. L’azienda offre la garanzia ufficiale sui prodotti, resi rapidi e garantiti, inoltre propone tantissimi articoli in pronta consegna per ricevere gli intonaci professionali con spedizioni in 48/72 ore.

Attrezzature professionali per intonacare nello shop online di FVL Edilizia

Per intonacare le facciate interne ed esterne in modo ottimale è indispensabile avere una serie di attrezzature professionali per intonaco, con utensili specifici per la preparazione della miscela e strumenti appositi per la stesura dell’intonaco.

Si tratta innanzitutto delle impastatrici professionali, attrezzi che consentono di ottenere una miscelazione omogenea e rapida di malte e intonaci, per realizzare in poco tempo un prodotto perfettamente impastato e pronto all’uso per i lavori di ristrutturazione e risanamento di pareti e soffitti.

Le frattazzatrici elettriche, invece, sono elettroutensili essenziali per i lavori di lisciatura di intonaci interni ed esterni su muri e soffitti, strumenti precisi e versatili che permettono di velocizzare gli interventi rispetto al classico frattazzo manuale. Un attrezzo altrettanto utile per intonacare sono le fugatrici, macchine di qualità che servono per le iniezioni di cemento e malte su pietre e mattoni faccia vista e per il riempimento di crepe, con un pratico compressore d’aria integrato per stuccare pareti e spruzzare l’intonaco in maniera accurata e pulita.

Ovviamente, nella dotazione non possono mancare le intonacatrici professionali, macchinari fondamentali per eseguire i lavori in modo impeccabile e più efficiente massimando i risultati finali. Le intonacatrici monofase e trifase sono adatte sia agli interventi di intonacatura interna che esterna, richiedono una manutenzione semplice e sono versatili e facili da utilizzare. Sul mercato esistono modelli più resistenti e robusti, oppure utensili più compatti e facili da trasportare indicati soprattutto per i lavori di breve durata negli appartamenti.

Sullo store online di FVL Edilizia è disponibile un’ampia gamma di attrezzature di qualità per intonacare, con i migliori modelli di intonacatrici, frattazzatrici, impastatrici e fugatrici, compresi accessori e ricambi originali con cui personalizzare le funzionalità degli attrezzi e realizzare gli interventi di manutenzione periodica ed eventuali riparazioni.

L’e-commerce propone la migliore attrezzatura professionale per intonacatura per imprese edili, muratori e intonacatori, per eseguire lavorazioni precise e veloci ottenendo un risultato finale ottimale dal punto di vista funzionale ed estetico, con un supporto dedicato per aiutare ogni cliente nella scelta dei prodotti più adatti alle proprie esigenze.