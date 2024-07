news

Il crypto gaming è un segmento del settore degli asset digitali in crescita. I trader si stanno interessando sempre di più ai giochi P2E, in quanto non solo dispongono di un token di utilità, ma permettono anche di guadagnare ricompense passive giocando.

Titoli come Hamster Kombat e Notcoin, basati esclusivamente su Telegram, stanno riscuotendo un notevole successo. Per questo sul mercato sono arrivate diverse presale di meme coin legate al mondo del gaming.

Anche la famosa meme coin Shiba Inu si sta affacciando a queta realtà, con piani per costruire un vero e proprio ecosistema basato sul gaming su Shibarium.

Tra le presale più interessanti troviamo quella di Shiba Shootout, un gioco P2E che unisce i meme a tema canino con l’ambientazione tipica dei western. Il titolo verrà lanciato su Google Play e Apple App Store, dando la possibilità ai giocatori di esplorare la cittadina di Shiba Gulch e unirsi allo Sceriffo Shiba per partecipare a duelli tra meme e altre attività.

Al momento, Shiba Shootout ha raccolto più di 480.000 dollari in presale, con il token SHIBASHOOT venduto a 0,0194 dollari.

Vediamo quali sono le caratteristiche di questo interessante progetto che gli analisti ritengono possa crescere del 100x dopo il lancio su DEX e CEX.

Le caratteristiche di Shiba Shootout

Secondo il whitepaper ufficiale, Shiba Shootout vuole riprodurre le caratteristiche tipiche dei film western in un crypto game. Nella cittadina di Shiba Gulch, gli utenti potranno partecipare a dei duelli e giocare a poker, ricevendo delle ricompense in token SHIBASHOOT.

Un altro modo per guadagnare SHIBASHOOT è partecipare alle “Campfire Stories”, delle sessioni la community condivide le proprie esperienze nel settore delle criptovalute e meme.

Non mancano le lotterie, chiamate Lucky Lasso, dove i partecipanti possono usare i loro SHIBASHOOT per comprare biglietti, vincere premi e contribuire a iniziative di beneficenza.

Il token SHIBASHOOT sarà anche il token di governance del progetto. Infatti, gli sviluppatori organizzeranno dei “Token Governance Roundups”, dove i titolari dello SHIBASHOOT potranno votare e decidere il futuro dell’ecosistema, emulando un raduno degli abitanti di una cittadina del Far West.

Lo staking di Shiba Shootout

Per lo staking, Shiba Shooutout propone due meccaniche: le Saving Saddlebags e il Cactus Staking. La prima consiste nell’allocare una percentuale dei propri SHIBASHOOT nel wallet per un periodo specifico, in modo da ottenere ricompense in token.

La seconda meccanica, prevede un vero e proprio meccanismo di staking. Bloccando i token SHIBASHOOT, gli utenti possono far crescere un cactus nel deserto virtuale.

I trader possono comprare il token con ETH, USDT, BNB o carta di credito, per fare subito staking e ottenere ricompense basate sull’APY nell’arco di 2 anni e al ritmo di 125 SHIBASHOOT per blocco Ethereum.

Tokenomics e Roadmap

Per quanto riguarda la tokenomics, Shibashootout ha una fornitura di 2.200,000,000 token SHIBASHOOT, di cui il 20% è stato allocato per lo staking, il 5% per le ricompense della community e il 35% per la presale. Un ulteriore 20% verrà utilizzato per il marketing e il 10% per la liquidità.

Lo smart contract del token SHIBASHOOT è stato verificato da Solidproof, mentre il team è stato sottoposto alla verifica KYC (Know your customer) da Coinsult.

La roadmap del progetto prevede il rilascio delle Campfire Stories nel corso della presale, con l’integrazione della blockchain e il rilascio della beta di un mini-gioco.

Il listing del token SHIBASHOOT è previsto su DEX. Dopo il lancio, il team porterà il token anche sui CEX per una maggiore visibilità e su aggregatori come CoinGecko e Coinmarketcap.

Sono in programma anche delle partnership per promuovere Shibashoot e portare nuovi utenti alla community.

