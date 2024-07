Negli ultimi giorni sui social ha ottenuto like e condivisioni il post su Facebook del sindaco Matteo Piuri da sempre in prima linea tra i volontari della festa che ha sollecitato, trasmettendo tutto il proprio orgoglio e la propria passione per l’evento, un coinvolgimento dei giovani misintesi. Una lettera aperta con tanta attenzione per la comunità e orgoglio per il grande evento che Misinto è riuscita a far crescere.

Ecco il testo integrale

Stamattina mi sono svegliato e non so perché ho pensato subito alla Misinto Bierfest, alla festa della birra come viene ancora chiamata da molti.

Sarà perché ormai la stiamo allestendo da qualche giorno o semplicemente perché sta per iniziare, sta di fatto che quasi ci siamo. Ieri sera una persona è passata a trovarci e ha detto: “…a lavorare siete sempre quelli…”. Sì. Da quasi trent’anni praticamente siamo sempre noi.

Ci sono state tante altre persone, nel corso del tempo, che hanno contribuito alla realizzazione della festa, ma poi, per una ragione o per l’altra, alla fine siamo sempre noi. I soliti volontari. Pur avendo un’età media di 45 anni, ci chiamano ancora “i ragazzi di GAMe20”. Buffo no?

Qualche (pochi)under 25 lo troverete di sicuro a lavorare durante la festa, ma a montare e smontare, ovvero dall’inizio alla fine, i ragazzi saranno quelli che

hanno superato gli anta, che hanno un lavoro, una famiglia, degli impegni istituzionali quotidiani, e malgrado ciò per passione, per il desiderio di partecipare a qualcosa di speciale, per voglia di fare del bene e perché no, anche per divertirsi, trovano il tempo da dedicare alla realizzazione di una festa tanto bella. Ed è così che, mettendo da parte per un po’ anche la stanchezza, fanno in modo che la Misinto Bierfest continui. “The Swow Must Go On”, cantavano i Queen.