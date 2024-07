Cronaca

ORIGGIO – La polizia locale ha preso in custodia una vecchia e malconcia pistola, trovata nel parco dei Mughetti. L’anno rinvenuta nei giorni scorsi i volontari civici, si tratta di una Beretta calibro 6.35. Sono stati proprio i volontari che l’hanno notata nel sottobosco mentre eseguivano manutenzioni all’interno dell’area naturalistica, ed hanno prontamente chiesto l’intervento di una pattuglia della vigilanza urbana.

E’ una pistola vecchissima e, a quanto pare, col numero di matricola abraso: tuto fa pensare che una volta compiuti tutti gli accertamenti possibili riguardo alla sua, sicuramente illecita provenienza (potrebbe essere un’arma rubata), la rivoltella venga quindi distrutta. Era forse in uso agli spacciatori che frequentano la zona; non è chiaro se sia ancora funzionante oppure, probabilmente, non lo è più da tempo.

(foto archivio)

