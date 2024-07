news

Gli investitori interessati al mercato delle criptovalute, e nello specifico la nicchia delle meme coin, hanno trovato un nuovo progetto degno di attenzione: Pepe Unchained. Lo dimostra il grande successo della presale che continua a raccogliere consensi e finanziamenti. Pepe Unchained ha infatti già raggiunto 2 milioni di dollari nella fase di prevendita, senza cenni di arresto.

Il token è ancora disponibile a un prezzo pari a 0,0082267$, acquistabile tramite ETH, BNB, USDT o carta di credito. Dato il successo della prevendita, è lecito aspettarsi una sempre più ampia partecipazione con conseguente aumento del prezzo del token prima e dopo il suo lancio sugli exchange. I trader che acquistano token PEPU possono anche approfittare dei vantaggi dello staking. Infatti, Pepe Unchained garantisce ricompense doppie per questa attività, uno degli elementi principali legati all’operatività su blockchain Layer-2 di cui Pepe Unchained si fa portavoce.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained

Cos’è Pepe Unchained?

Non tutti i trader, però, potrebbero aver ancora scoperto questa meme coin dalle grandi potenzialità. Vale quindi la pena spendere qualche parola in merito al progetto. Pepe Unchained, infatti, sfrutta la blockchain Layer-2 per le proprie transazioni e ricompense. Una netta miglioria rispetto alla più lenta e obsoleta Layer-1. Il progetto ha come volto principale Pepe the Frog, la mascotte che già ha portato al successo la meme coin PEPE, saldamente piazzata al terzo posto della lista di quelle con capitalizzazione di mercato più alta.

Pepe Unchained prende come testimonial la rana, e crea una narrazione che stuzzica l’immaginario degli investitori. Infatti il personaggio è letteralmente incatenato e impossibilitato a muoversi come vorrebbe. Un modo per indicare che la blockchain Layer-1 è una prigione, quindi, per liberarsene, Pepe deve elaborare una nuova strategia. Sfruttando la Layer-2 per creare il suo seguito, Pepe si può liberare dalle catene. L’elemento cruciale che gli permette di farlo è l’uso del token PEPU, che alimenta l’ecosistema e che aspira a portare le meme coin in una nuova epoca d’oro fatta di velocità, sicurezza, basse transazioni e naturalmente tutto il potere della cultura meme.

L’idea è quella di “far fuori” il PEPE originale, che non dispone di giga-cervello e nemmeno della Layer-2. PEPU si piazza quindi direttamente come antagonista o, se vogliamo, successore di una delle meme coin che ha avuto una crescita esplosiva.

Tokenomics e futuro di PEPU

Il successo di una meme coin, oltre che dalle premesse narrative del progetto, passa anche per la sua capacità organizzativa. Da quello che è possibile vedere, Pepe Unchained è una meme coin che punta molto in alto.

Il progetto vede infatti un’allocazione dei token dettagliata e precisa. Il 20% di questi è disponibile in presale, per tutti i trader che decidono di investire nel progetto anticipatamente. A seguire il 30% è dedicato allo staking, un numero superiore rispetto ad altre meme coin proprio perché le ricompense su Layer-2 sono raddoppiate.

Un altro 20% è allocato in marketing, 10% in liquidità per gli exchange decentralizzati, un ulteriore 10% per il finanziamento del progetto e infine, l’ultimo 10% è dedicato allo sviluppo della rete Layer-2. Insomma, è possibile vedere da questa allocazione che il progetto è ben strutturato e ha piani precisi per lo sviluppo non solo del token $PEPU ma anche per la sua sopravvivenza sulla blockchain Layer-2.

La roadmap conferma questa idea di sviluppo costante, puntando a diventare un vero e proprio ecosistema blockchain, alimentato dal personaggio Pepe nella sua versione “cervellone”.

Come partecipare alla prevendita di Pepe Unchained

Per l’acquisto dei token $PEPU, i trader necessitano di un wallet compatibile con il progetto. In questo caso è possibile collegarne diversi, per esempio Wallet Connect, Best Wallet, Coinbase Wallet ma anche MetaMask, forse uno dei più immediati anche per i meno esperti.

Se disponete già di un wallet, allora l’acquisto dei token è decisamente semplificato ed è possibile usare ETH, BNB, USDT o carta di credito per l’acquisto di $PEPU. Tutte le informazioni sul progetto sono contenute nel dettagliato whitepaper che è possibile leggere sul portale ufficiale di Pepe Unchained.

