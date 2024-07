Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Partito Democratico di Saronno.

“Ma cos’è la destra cos’è la sinistra, cantava ai tempi Giorgio Gaber”. Tanti si sono poi azzardati a dire che non c’era o non c’è più differenza tra la destra e la sinistra, ma noi come Pd che governa Saronno insieme alle altre liste civiche non siamo certamente d’accordo, ancora di più di questi tempi, sia a livello nazionale che locale.

Mercoledì sera ci siamo confrontati, partiti e liste, durante l’incontro radiofonico a Radio Orizzonti. Volevo quindi riprendere con più tempo quanto ho cercato di esporre ma il tempo tiranno non me l’ha consentito. Quanto volevo ribadire è che c’è una Saronno meno visibile, più oppressa dai problemi di gestione quotidiana, meno abbiente e con tante problematiche che non parla pubblicamente, ma che soffre sicuramente. C’è una richiesta da parte di questa Saronno di servizi dedicati alle situazioni difficili delle famiglie, con figli, genitori anziani, che necessitano di assistenza.

La nostra amministrazione, con i fatti, offre servizi a tutela dei minori, soluzioni in housing protetti, sostegno economico o sostegno alimentare, interventi di accompagnamento ad adulti e minori a supporto delle fragilità con interventi socio-assistenziali. La Giunta, nell’assegnazione delle risorse disponibili ha posto grande attenzione al sociale ma i bisogni sono tanti e diverse sono le aree sulle quali si deve intervenire.

L’assessore Ilaria Pagani alla Coesione Sociale con il supporto degli uffici, ha cercato ed ottenuto fondi da bandi che potessero sostenere progetti validi permettendo di ampliare la programmazione anche a livello Distrettuale, coinvolgendo fortemente il terzo settore e il volontariato presente sul territorio. Questo dimostra una forte attenzione alla parte più debole dei cittadini, questo vuol dire essere di centro sinistra, avere lo sguardo su tutta la cittadinanza.

Non si vuol dire che prima non si facesse niente, ma sicuramente questa giunta e questo assessorato sta svolgendo un lavoro a 360 gradi sul sociale anche contando sul supporto dell’assessore D’Amato a garantire copertura finanziaria. A livello di sport e giovani è altrettanto visibile a tutte le famiglie l’attenzione dell’assessorato alle iniziative di coinvolgimento degli studenti alla vita cittadina, come dimostra la grande partecipazione alla riqualificazione della scuola Rodari, con gli assessori Gabriele Musarò e Alessandra Pozzoli coinvolti direttamente, non solo in questa ma le tante iniziative sulla legalità ad esempio, con l’arrivo del procuratore Grattieri.

La nostra attenzione alla cultura con l’assessore Laura Succi che sta, insieme alla fondazione del teatro Pasta, riportando lustro e pubblico allo stesso, che insieme all’assessore Pozzoli riporterà prossimamente in vita il cortile di Palazzo Visconti con eventi altrettanto di richiamo. La nostra attenzione ad una città più vivibile, con più piste ciclabili, più collegamenti tra i vari quartieri e sicuramente un’attenzione dell’assessore Franco Casali ai valori ambientali che la destra non riconosce. Saronno Servizi con la copertura invernale della piscina ha aumentato l’offerta di ore per i piccoli e con il nuovo contratto di rete, insieme alle farmacie comunali di Gerenzano, Uboldo e Laveno vuole offrire un servizio sempre più di qualità offrendo ai cittadini non un “negozio” ma un presidio di salute.

Ricordiamoci che la salute pubblica, questa sì da destra, sta venendo sempre più ridotta e smantellata a favore di quella privata riducendo gli investimenti. Ultima chiosa sul problema sicurezza, dove il sindaco Augusto Airoldi ha già stanziato con la giunta più di 100mila euro per pagare gli straordinari della polizia locale per il pattugliamento delle strade a fronte del poco che arriverà dalla Regione Lombardia, governata dalla destra, 60mila euro per 6 mesi per tutta la Provincia di Varese promessi dall’assessore alla sicurezza La Russa. Smettiamola quindi di dire che non c’è differenza tra destra e sinistra, le tante attività della giunta e dei sui assessori dimostra invece che il centrosinistra è attento a tutte le sensibilità e necessità dei nostri cittadini, nessuno escluso!

Il centro sinistra fa i fatti.