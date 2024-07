Città

SARONNO – Salvatore Levantino subentra a Silvio De Ponti alla presidenza del Lions Club Saronno Host Solidalia. Dopo l’annata intensa di De Ponti, Levantino intende operare sul territorio saronnese, impegnandosi in primis sulle tematiche collegate ai giovani.

Tra le iniziative già avviate, proseguirà l’attività del club a favore dell’istituto Beccaria per il recupero dei giovani tramite l’insegnamento delle attività lavorative.

Tra le tante iniziative dei Lions di questo ultimo anno, sotto la presidenza di De Ponti, che è in carica dallo scorso 1 luglio, ricordiamo la donazione dell’altalena inclusiva del parchetto di via Monte Santo, la donazione di tre totem informativi ed alcuni importanti eventi come “Lions goes Ska, Jamaican Boogie night” e lo spettacolo “Ti ricordi i favolosi anni ’60?”

