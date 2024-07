Città

SARONNO – Il Museo della ceramica Gianetti di via Carcano a Saronno promuove una serie di corsi estivi, offrendo un’opportunità unica di sperimentazione e creatività all’interno del suggestivo giardino del museo. Questi laboratori, pensati per le serate del giovedì e le mattine del sabato, rappresentano un’occasione perfetta per avvicinarsi al mondo della ceramica in modo innovativo e coinvolgente.

B /OUT-SIDE L’altro lato del museo

Ecco il programma dettagliato dei laboratori:

4 – 18 Luglio (20.30 – 22.30): Silent ceramica (20 euro) La ceramica non è mai stata così silenziosa (forse). Porta un paio di cuffiette e lasciati trasportare dalla musica delle nostre playlist per creare un pezzo unico (come te). Un’esperienza in cui la creatività si unisce alla musica, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nell’arte ceramica.

6 Luglio (10 – 12.30): Coffee and Clay (25 euro) Hai voglia di sperimentare con l’argilla? Vieni in museo per una mattinata di modellazione libera e caffè shakerato (o tè freddo). Un’occasione per rilassarsi e dare forma alle proprie idee, sorseggiando una bevanda fresca.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il museo tramite email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 029602383.

(foto archivio: un precedente evento al Museo Gianetti)

