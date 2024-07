iltra2

TRADATE – Educatori ed animatori della Comunità pastorale di Tradate hanno in questi giorni accompagnato un gruppo di giovani tradatesi a Pinzolo, in provincia di Trento, per un periodo di vacanza comunitaria.

L’iniziativa vede la partecipazione di 75 ragazzi e ragazze di quarta e quinta elementare, per un momento all’insegna dell’amicizia, dell’apprendimento e del divertimento sotto la guida attenta dei loro animatori.

Questa esperienza – da tutti molto apprezzata – che rappresenta un’importante occasione per i giovani di Tradate per crescere insieme, sviluppare nuove competenze sociali e godere delle bellezze naturali della regione trentina.

(foto di gruppo per i giovani degli oratori tradatesi al Doss del Sabion ad oltre 2100 metri. Per i giovani una bella permanenza nella splendida Pinzolo in Trentino Alto Adige con tante escursioni nei dintorni)

04072024