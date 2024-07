Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nel pomeriggio odierno in viale Europa, tratto locale dell’ex statale Varesina. Alle 17.10 si sono infatti scontrate due automobili, nei pressi della rotonda all’incrocio con via Novara vicino allo svincolo autostradale, uno dei punti nevralgici della viabilità saronnese, dove ogni giorno passano migliaia di automobili.

Sul posto per gestire il traffico e per i rilievi del sinistro è accorsa una pattuglia della polizia locale di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa cittadina. Una donna di 48 anni ha avuto bisogno di accertamenti medici ma le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Da chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

(foto archivio: intervento di una ambulanza in viale Europa per un precedente incidente stradale)

