Cronaca

UBOLDO – Vandali e ladruncoli in azione al centro sportivo di via Manzoni ad Uboldo: diversi gli episodi che sono stati segnalati negli ultimi tempi. Sconcertante uno degli episodi avvenuti: un operaio ha bloccato due giovani che se ne stavano andanto, probabilmente per fare una bravata, col trattorino tagliaerba, avevano preso anche un machete.

Tutti gli altri episodi

E’ stata anche per tre volte danneggiata e rotta la rete di revinzione, in orario notturno, e c’è stata anche una effrazione ai danni el bar, ed è stato rotto un lucchetto per entrare in uno dei magazzini da dove sono state rubate bottiglie di bevande alcolico ed energy drink.

Non è finita qui, sempre negli ultimi tempi si è registrato anche un tentativo di effrazione alla tensostruttura mentre un’altra volta è stato rubato un estintore scagliato contro una porta.

(foto archivio: una veduta del centro sportivo comunale di via Manzoni a Uboldo)

04072024