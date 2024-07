Città

SARONNO – Saronno si prepara a scatenarsi con un weekend all’insegna del rock. Da oggi 5 luglio a domenica 7 luglio via Amendola si trasformerà in un palcoscenico per il “Rockin!”, un festival rock che farà saltare e cantare il pubblico con band internazionali ed italiane.

In caso di maltempo la serata del 5 luglio si svolgerà al cinema teatro di piazza Prealpi.

Non solo musica

Durante il weekend sarà possibile gustare le migliori specialità di cibo di strada di tutto il mondo con Hop hop street food, accompagnate da un’ampia selezione di birre artigianali. Ingresso gratuito.

E’ uno degli eventi che sono previsti a Saronno per animare il periodo estivo.

(foto archivio: un precedente evento musicale a Saronno)

05072024