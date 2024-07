news

Base Dawgz ($DAWGZ) ha lanciato ufficialmente la sua funzione di staking consentendo ai possessori di token di iniziare a guadagnare.

La popolare nuova meme coin su Ethereum Layer 2, Base, ha un totale di 1,69 miliardi di token $DAWGZ assegnati ai premi di staking, equivalenti al 20% della sua offerta totale di token di 8,4 miliardi.

In uno sviluppo rialzista per $DAWGZ, gli investitori possono aspettarsi distribuzioni orarie per un totale di 192.000 token $DAWGZ, che avranno luogo nel corso di un anno. Questo programma consente loro di aumentare continuamente le loro partecipazioni, massimizzando i loro potenziali guadagni ogni ora che passa.

Il prezzo di prevendita è salito a $ 0,00581 da $ 0,00479 per $ DAWGZ, ma ciò non ha impedito a Base Dawgz di superare facilmente ogni successivo obiettivo di prezzo.

E con un altro aumento dei prezzi che avverrà a breve, gli investitori dovrebbero cogliere ora l’opportunità di partecipare alla prevendita e mettere in staking i loro $DAWGZ per un APY elevato.

Il successo di Base Dawgz: la prevendita raccoglie 2,3 milioni di dollari

La funzione di staking di Base Dawgz arriva subito dopo la sua frizzante prevendita, che ha raccolto più di 2,3 milioni di dollari e continua a crescere.

Gli investitori mettono in staking su Base Dawgz per farla diventare la prossima meme coin più importante su Base, potenzialmente surclassando Brett ($BRETT), che ha visto un calo dell’8,2% la scorsa settimana, mentre i fondi raccolti in prevendita di Base Dawgz sono aumentati vertiginosamente.

Il potenziale per raggiungere un traguardo del genere è a portata di mano, soprattutto perché Base sostituisce rapidamente Solana come principale trampolino di lancio delle meme coin. In effetti, il Total Value Locked (TVL) di Base è salito a 1,53 miliardi di dollari, avvicinandosi ai 4,6 miliardi di dollari di Solana.

Ma prima di rivendicare il primo posto nella lista delle meme coin della chain Base, Base Dawgz punta a raggiungere i 2,5 milioni di dollari in prevendita, un obiettivo ben a portata di mano entro la fine della settimana.

Congrats $DAWGZ We reached $2.3 million raised! Let’s keep pushing to 2.5! pic.twitter.com/uoAr2OMTGo — Base Dawgz (@BaseDawgz) July 2, 2024

Ora, con l’introduzione del meccanismo di staking, i primi investitori stanno guadagnando dalle loro partecipazioni in token. Questo sviluppo è chiaramente rialzista per $DAWGZ, poiché fornisce incentivi a trattenere i token per ottenere un reddito passivo, il che rafforza la fiducia degli investitori nel futuro del progetto.

Inoltre, con più token bloccati, si stabilisce una traiettoria positiva per l’apprezzamento del prezzo a lungo termine di $DAWGZ.

Cosa succede dopo aver messo in staking $DAWGZ?

Per coloro che hanno acquistato e messo in staking i propri token, la distribuzione inizierà 24 ore dopo l’attivazione dello staking.

Ciò garantisce che tutti gli investitori abbiano la possibilità di bloccare i propri token e ricevere premi come tutti gli altri. Presto arriveranno ricompense retroattive per gli acquirenti in prevendita. Ma oltre allo staking, gli investitori possono anche guadagnare ulteriori token $DAWGZ attraverso il programma che prevede premi da distribuire alla community.

Questo programma consente ai membri della community di guadagnare punti condividendo meme e post su Base Dawgz sui propri account di social media. Una volta conclusa la prevendita, questi punti possono essere scambiati con token $DAWGZ.

Il duplice approccio sottolinea l’immenso potenziale di Base Dawgz. Non solo è un token sulla chain Base in rapida espansione, ma offre anche ricompense sostanziali attraverso lo staking e il coinvolgimento della community.

La combinazione vincente è il motivo per cui YouTuber ClayBro crede che potrebbe creare la prossima ondata di milionari di meme coin.

1,69 miliardi di token DAWGZ in palio in prevendita: iscriviti ora

Il 20% della fornitura totale di token è riservata a, con il team che assegna il 20% (1,69 miliardi di dollari DAWGZ) a chi acquista in prevendita adesso.

Per partecipare, visita il sito web di Base Dawgz e collega il tuo wallet.

Come accennato, Base Dawgz opera su più chain, consentendo agli acquirenti di selezionare la propria rete preferita tra Base, Ethereum, Solana, Avalanche o BSC. Una volta scelta la rete, puoi acquistare token utilizzando Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) o AVAX.

Per la tranquillità degli investitori riguardo allo smart contract, Base Dawgz ha superato con successo un audit completo da parte di Solid Proof, confermando zero problemi nel suo codice.

Rimani aggiornato sulle ultime notizie e sviluppi unendoti alla community di Base Dawgz su X e Telegram.

Vai alla presale di Base Dawgz