SESTO CALENDE- In vista della prossima stagione, la Sestese si muove sul mercato e mette a segno un colpo importante dall’Fbc Saronno: in arrivo Aniello Russo.

L’attaccante classe 2004 ritorna a Sesto, dopo aver maturato esperienza sia negli Allievi che nella Prima Squadra, accumulando diverse presenze prima del trasferimento nell’estate del 2022. Durante il suo percorso tra la Sestese e il Saronno, Russo ha avuto l’opportunità di debuttare in Serie D con la maglia del Mezzolara, dove ha collezionato circa 30 presenze e segnato una rete. Nel gennaio scorso, è passato ai biancoazzurri, con i quali ha realizzato 4 goal. Russo si prepara ora a dare il suo contributo alla Sestese, portando con sé l’esperienza e la determinazione maturate nelle stagioni passate.

Il comunicato del club

Il cammino di Aniello Russo in biancoazzurro iniziò cinque anni fa, ai tempi della categoria Allievi.

Nella stagione successiva, il debutto in Prima Squadra, dove rimase fino all’estate 2022, dopo il quarto posto in campionato. Da lì, il salto di qualità: un anno e mezzo in Serie D a Mezzolara, collezionando 35 presenze, prima di approdare al Saronno quest’inverno.

Attaccante classe 2004 che trova il suo punto di forza nel binomio esplosività-qualità, (ri)porta all’”Alfredo Milano” una ventata di freschezza, con quel piglio in campo che noi tutti ben ricordiamo.

Nello is back!

Bentornato e avanti tutta!

