CARONNO PERTUSELLA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Caronno Pertusella relativo all’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria.

I genitori degli alunni della scuola primaria residenti a Caronno Pertusella potranno effettuare l’acquisto dei libri di testo scolastici utilizzando la carta nazionale dei servizi del minore, su cui il comune avrà provveduto a caricare l’esatto valore del contributo per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025.

Il valore sarà caricato unicamente sulla carta nazionale dei servizi, o tessera sanitaria, intestata allo studente, che il genitore potrà utilizzare per pagare.

Cos’è la tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi? E’ la tessera elettronica che garantisce il riconoscimento della tua identità in rete e consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche, tutelando al contempo la tua privacy. La carta nazionale dei servizi non contiene la foto del titolare e non richiede particolari requisiti di sicurezza per il supporto plastico.

Come funziona? Il Comune rende disponibile il contributo sulla carta nazionale dei servizi dello studente beneficiario, si tratta di un importo a scalare che sarà utilizzabile presso una rete di cartolibrerie e librerie convenzionate.

I passaggi in breve:

La famiglia prenota i libri nella cartoleria prescelta tra quelle convenzionate

La famiglia ritira i libri presentando al cartolaio la carta nazionale dei servizi dello studente

Il cartolaio scarica l’importo della “cedola”.

L’elenco dei negozi esercizi convenzionati e abilitati all’utilizzo della carta nazionale dei servizi è consultabile sul sito.

Per l’anno scolastico 2024/2025 gli importi stabiliti dal ministero dell’Istruzione e del Merito sono stati correttamente accreditati sulle tessere sanitarie degli alunni. Per qualsiasi informazione o chiarimento, è possibile contattare l’ufficio sussidiarietà scuola cultura e sport all’indirizzo mail: [email protected] o al 0296512234.