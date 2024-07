ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – La sera del prossimo sabato 6 luglio tornerà come ogni anno la “Mezzanotte bianca” che, a partire dalle 17, animerà le vie di Caronno Pertusella con numerosi stand gastronomici, mercatini, animazione per bambini e musica.

La manifestazione, organizzata dal comune di Caronno Pertusella in collaborazione con Pro Loco e con il distretto del commercio Antiche Brughiere, si svolgerà nelle strade di via Adua, via Dante e corso della Vittoria dove grandi e piccoli saranno intrattenuti da diversi mercatini e stand dove potranno acquistare oggetti o assaporare tanta buona cucina accompagnata dalla musica che riempirà tutte le vie interessate. La mezzanotte bianca di quest’anno sarà caratterizzata, inoltre, dall’inaugurazione in via Adua di una nuova panchina artistica realizzata dall’associazione Giocare con l’Arte in programma alle 21.30 dello stesso sabato.

(Foto da archivio)