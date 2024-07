Eventi

CERIANO LAGHETTO – Una sfilata per sentirsi libere dai canoni tradizionali della bellezza, dagli stereotipi e libere di essere modelle per una sola notte. E’ questa l’idea che ha spinto la stilista Lilla Nigro a presentare i propri capi, tutti dal carattere di moda sostenibile, in una sfilata, che vede protagoniste le donne che non rientrano nei canoni della moda odierni, celebrati soprattutto sui social.

L’appuntamento, dal titolo “La moda sostenibile con il cuore”, si terrà sabato 6 luglio alle 21, in via Cadorna, durante la notte bianca di ceriano. La sfilata, organizzata con i capi della boutique Lady Virgilla e dipinti a mano con l’aiuto del pittore uboldese Fabrizio Vendramin, sarà presentata dall’attore e regista Antonio Fazio e vedrà tra in passerella la modella curvy e scrittrice Lidia Laudani.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti