Città

SARONNO/SARONNESE – Questo fine settimana propone numerosi eventi dal sapore estivo! Notti bianche, visite guidate alle bellezze storiche e artistiche del territorio e concerti di musica dal vivo in location all’aperto.

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio

SARONNO – Arriva la terza edizione di “Hop Hop – Street Food”: cibo di strada da tutto il mondo nella location di via Amendola. L’ingresso libero e per informazioni si può consultare il sito internet www.hophopstreetfood.com.

ORIGGIO – Un intero fine settimana con il corpo musicale San Marco che organizza “Banda in Festa” al parco Infanzia di via Piantanida con musica dal vivo e ristorazione tutte le sere. Dettagli al sito internet www.comune.origgio.va.it.

SOLARO – Dalle 19, all’area feste di corso Berlinguer, “Festa Abruzzese”: con cucina tipica e musica dal vivo tutte le sere. Info e prenotazioni al numero 3472712351.

Venerdì 5 luglio

BOVISIO MASCIAGO – Alle 21, nel palazzo Comunale di piazza Biraghi, “L’Altra metà della pera” spettacolo teatrale comico con Alice Bossi e Roberto Boer. Informazioni al sito www.comune.bovisiomasciago.mb.it.

Sabato 6 luglio

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate alla chiesa dei santi Pietro e Paolo, le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

CARONNO PERTUSELLA – Dalle 17 torna “La Mezzanotte Bianca” con mercatini, musica, animazione per bambini, giochi di una volta e punti ristoro. La manifestazione si svolgerà in via Adua, via Dante e in corso della Vittoria. Informazioni al sito internet www.comune.caronnopertusella.va.it.

SARONNO – Dalle 21.15, nella location del cortile di Casa Morandi in viale Santuario 2, “Note d’Incanto”: quarta edizione della rassegna di musica corale moderna e popolare il Coro InCanto Musica Vocale. Programma e informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

CERIANO LAGHETTO – Nuova edizione della “Notte Bianca 2024” per le vie del centro storico con cultura, musica, spettacoli, enogastronomia e mercatini. Informazioni al sito internet www.ceriano-laghetto.org.

Domenica 7 luglio

SARONNO – Dalle 16.30 alle 19.30, al Villaggio SOS di via Garcia Lorca 9, “Anguriata …e non solo” in collaborazione con Saronno Rugby. Informazioni al numero 3480305018.

LIMBIATE – Alle 18, al parco del Beragliere di via Trieste, “Aperitivo musicale” con l’orchestra filarmonica “Città di Limbiate”. L’ingresso è libero e per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Nella prestigiosa cornice storica di villa Arconati, spettacolo al tramonto con Massimiliano Finazzer Flory in un omaggio a Puccini con Archi e Coro. L’evento si inserisce nella manifestazione “Festival di villa Arconati”, informazioni al sito internet www.festivalarconati.com.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito