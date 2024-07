news

Il mercato delle criptovalute legate alle intelligenze artificiali non sta godendo di buona salute mentre le ultime 24 ore si rivelano particolarmente stressanti per molti asset come LINK, ICP, RNDR e AKT. Questa correzione potrebbe derivare, in realtà, da movimenti di Bitcoin che continua a trainare anche le valute alternative.

Stando ai valori delle ultime 24 ore, infatti, BTC è sceso sotto la soglia dei 60.000$, con un trend discendente che lo vede scambiato al momento a 58.900$. Il calo del 3,23% in una giornata è particolarmente significativo e quindi non sorprende che a soffrire sia tutto il mercato delle criptovalute.

Il mercato delle criptovalute IA è ancora troppo giovane?

Dal momento che l’integrazione crescente di software con intelligenze artificiali è un aspetto entusiasmante, ci si aspetterebbe che lo stesso accada con le criptovalute che sfruttano tale tecnologia. Si tratta probabilmente di un mercato troppo giovane per poter esprimere il pieno potenziale?

La situazione potrebbe essere differente da ciò che si crede e, infatti, è importante notare che molti degli asset legati a IA hanno visto negli ultimi mesi un incremento di valore rispetto all’inizio dell’anno. La correzione attuale interessa tutto il mercato delle criptovalute e non è segno di sfiducia nella tecnologia che questi asset utilizzano ma un momento topico che potrebbe spingerle verso nuovi picchi.

Molto dipenderà dalla capacità di BTC di resistere al trend discendente. Questo dovrà riuscire a superare la resistenza dei 63.000$ oppure potrebbe ritrovarsi a 52.000$ con un nuovo crollo.

In un momento di difficoltà di questo tipo, i trader guardano anche altrove per investire in progetti che possano rendere a lungo termine e di fatto WAI, token del progetto WienerAI, raggiunge oltre 7 milioni di dollari in finanziamenti. Un traguardo per il token potenziato dall’intelligenza artificiale.

WienerAI, la presale vincente da oltre $7 milioni

I progetti meme sono senza dubbio i più seguiti, in parte per la loro narrazione, in parte perché rappresentano ottime opportunità di investimento per i trader che vogliono ottenere ritorni tramite attività passive come lo staking. Si piazza perfettamente in questo segmento il progetto WienerAI, che oltre a utilizzare un meme canino, introduce anche il concetto di IA per il trading.

Poiché c’è stata grande richiesta per i token IA e le meme coin, una fusione tra questi due elementi era ovviamente una ricetta per il successo che il team di sviluppo di WAI non si è lasciato sfuggire. La tecnologia applicata permette di godere di un bot di trading potenziato da IA che fornisce all’utilizzatore tutte le informazioni necessarie per i propri investimenti. La mascotte è solo la ciliegina sulla torta: un bassotto che per caratteristiche fisiche ricorda una salsiccia. Da qui, appunto, il nome del progetto “wiener”.

Raggiungendo oltre 7 milioni di dollari in finanziamenti, è ormai chiaro che l’interesse per WAI è estremamente alto, con più di 6 miliardi di token posizionati in staking per ritorni stimati del 162%.

Retroscena del bot WienerAI

Il lancio del bot di trading avverrà in contemporanea con il lancio del token WAI sugli exchange, al termine della presale. Tuttavia, il team di sviluppo ha già condiviso su X alcuni retroscena sul funzionamento del bot.

More than just a bot–WienerAI is your ultimate crypto trading companion. We’re delighted to share some sneak peeks with our incredible and supportive community. (1/4) pic.twitter.com/kR8ypeJycj — WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024

Come è possibile vedere dalle immagini condivise del funzionamento, il trading è reso semplice dall’interazione con l’assistente canino. Inoltre, è possibile tener traccia delle proprie posizioni aperte grazie a una comoda interfaccia interattiva.

Il prezzo attuale di WAI è di 0,000725$ ed è ancora possibile acquistare token allocati per la prevendita tramite ETH, BNB, USDT e carta di credito. Collegando il proprio wallet l’operazione richiede pochissimo tempo, permettendo di entrare a far parte dell’ormai enorme community di WienerAI.

Le prospettive future per questo token sono estremamente entusiasmanti. Non solo il costo di un token $WAI potrebbe aumentare notevolmente in seguito al listing, ma il funzionamento dell’assistente crypto per il trading permetterà a una nuova generazione di trader di migliorare le prestazioni e scoprire immediatamente gli asset migliori su cui investire.

Partecipa alla presale di WienerAI