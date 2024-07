SARONNO – Ieri e poi questa notte a partire dalle 23.30, verrà effettuato un intervento di dezanzarizzazione sul territorio comunale. Lo comunicano i responsabili dell’Amministrazione civica.

“Per permettere una disinfestazione corretta e in sicurezza si raccomanda di non lasciare liberi gli animali la sera e durante la notte, di non esporre cibo per animali, di non tenere le finestre aperte, di non lasciare esposta la biancheria durante la notte e di non raccogliere e consumare ortaggi per un periodo di 72 ore dal termine delle operazioni” rimarcano dal Comune.