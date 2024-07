Cronaca

SARONNO / TRADATE – Raffica di incidenti, ieri, che hanno coinvolto motociclisti nella zona fra Saronno e Tradate; tre persone sono finite in ospedale.

A Caronno Pertusella alle 9.40 scontro auto moto in viale 5 giornate ed un ragazzo di 18 anni ha riportato alcune contusioni, è stato trasportato (non in pericolo di vita) all’ospedale di Garbagnate Milanese da una ambulanza della Croce viola. Sul luogo del sinistro è accorsa anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

In precedenza alle 8.35, nel tratto locale dell’ex Varesina, nell’abitato di Gerenzano, altro scontro auto e moto, in questo caso è stato soccorso un 24enne, trasportato dall’ambulanza della Croce rossa all’ospedale di Castellanza, per alcune lesioni; anche lui non è apparso in condizioni critiche. Pure in questo caso, i rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Saronno.

A Tradate alle 13.35 lungo via Europa si sono scontrati una automobile ed una moto: due le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica, una donna di 59 anni ed un uomo di 62 anni, nessuno di loro è apparso in condizioni preoccupanti. Sul luogo del sinistro l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e l’ambulanza della Croce rossa tradatese.

