Comasco

ROVELLO PORRO – Helianto inaugura sabato 6 luglio al centro civico di Rovello Porro alle 18.30 con un reading ed un aperitivo la mostra fotografica “Cuori nascosti”, del fotografo Simone Giosso.

Classe 1999, nato e cresciuto nell’Appennino Ligure, ha sempre amato la natura e gli animali.

“Nella fotografia – commenta il giovane artista – ho fatto dell’etica e del rispetto verso la natura e la montagna il tema portante dei miei progetti e delle mie serate, raccontando tutto ciò tramite le immagini, i video e le parole. Negli ultimi anni lavoro e collaboro per documentari naturalistici, progetti scientifici di ricerca e conservazione e a progetti fotografici. La natura è un palcoscenico in continuo mutamento dove arte ed emozioni sgorgano senza mai fermarsi.”

“La fotografia naturalistica – conclude – è uno strumento forte e importante per raccontare e mostrare ciò che accade, un mezzo potente in grado di condividere storie e sensazioni, ma che va usato con rispetto ed etica, per questo bisogna prima di tutto essere naturalisti, poi curiosi e infine fotografi”.

La mostra è visitabile sabato 6 luglio e domenica 7 luglio.