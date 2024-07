Comasco

TURATE – Continua il tour di “Caduta nel passato“, il nuovo libro dell’autrice di Gerenzano Adele Ross. La nuova tappa sarà sabato 6 luglio dall’edicola-libreria Ul Cartulée di Turate (via Libertà, 29) alle 16, dove la scrittrice incontrerà i lettori per un firmacopie e per chiacchierare di scrittura, libri e viaggi nel tempo.

“Caduta nel passato” è il primo volume della serie omonima a firma di Adele Ross, di genere avventura storica-fantastica. E’ il primo volume di una serie che tratta la tematica del viaggio nel tempo, in cui vengono narrate le vicende di Nuala Foster, una giovane donna londinese, razionale e disincantata. Nuala è una figlia dei nostri giorni, moderna e pratica, che si ritrova catapultata in una Londra vittoriana dove, oltre a scontrarsi con tutto ciò che la sua razionalità ha sempre rifiutato, farà i conti con una realtà tanto distante da quella a cui è abituata.

Adele Ross (pseudonimo della scrittrice Cecilia S.D. Rossi) è nata e vissuta a Legnano. Si è trasferita con la famiglia nelle vicinanze di Busto Arsizio dove ha studiato e avviato la sua prima attività nel settore editoriale. Nel 2004 si è poi trasferita a Gerenzano dove, a tutt’oggi, vive e lavora. Scrittrice eclettica, ama sperimentare differenti generi e pubblica i suoi libri dal 1993 (sia in self publishing che con editore tradizionale). Dopo gli ultimi anni che hanno costretto gli scrittori a una promozione prevalentemente online, attualmente sta organizzando una serie di eventi in presenza per poter ritrovare un contatto più diretto con i suoi lettori. I suoi libri sono tutti disponibili sia in formato ebook che in cartaceo.

