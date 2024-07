ilSaronnese

UBOLDO – Il parco dei Mughetti propone per sabato 13 luglio un evento dedicato ai bambini all’interno dell’aula didattica all’aperto nei boschi di Uboldo: attraverso la lettura animata di alcuni racconti verranno illustrate le caratteristiche naturali dell’ambiente circostante, dalle piante agli animali del bosco.

Il ritrovo è previsto per le 20:30 all’esterno della Cascina Leva (Via Cerro 251) e trasferimento a piedi con la guida nell’aula didattica.

Al termine, previsto entro le 22, la guida riaccompagnerà i partecipanti al punto di partenza.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria via telefono (02-96951140) o via e-mail ([email protected]) indicando nominativo e recapito telefonico. Sono ammessi fino a 30 bambini con i loro genitori o accompagnatori. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

