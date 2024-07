Eventi

MISINTO – Tanta presenza e bella atmosfera per l’inaugurazione della Misinto Bierfest 2024. La prima serata, giovedì 4 luglio, ha coinvolto oltre 2.500 persone, confermando l’attesa per uno degli eventi più amati della Brianza. L’apertura della botte sul palco da parte del sindaco Matteo Piuri è stata un momento emozionante, che ha segnato l’inizio ufficiale della tradizionale festa brianzola organizzata da Gam E20.

Tra le novità di quest’anno, l’area “Il Villaggio della Birra” ha riscosso un particolare apprezzamento dal pubblico. La nuova zona, allestita con sabbia, sdraio e ombrelloni, ha offerto un’ambientazione perfetta per godersi la birra durante l’aperitivo, creando un’atmosfera unica e rilassante che ha conquistato tutti i presenti. Confermata anche per l’edizione 2024 la Birra dell’autista, un prodotto senza alcol fortemente voluto dagli organizzatori per sottolineare l’importanza del bere consapevole e della sicurezza alla guida.

LE DATE DI APERTURA DELLA MISINTO BIERFEST



Sarà possibile vivere la magica atmosfera della Misinto Bierfest durante i primi tre weekend di luglio. I cancelli questa settimana saranno aperti fino a domenica 7 luglio. Settimana prossima dall’11 al 14 luglio e quindi dal 18 al 20 luglio (da giovedì a sabato). Per prenotare il tavolo, occorre inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 351 672 2906, con nome, cognome e numero dei prenotati.

IL PROGRAMMA DELLE SERATE



La Misinto Bierfest propone un programma di serate musicali con gruppi bavaresi e band locali. Un ricco calendario di proposte per soddisfare le aspettative del grande pubblico della festa:

Venerdì 5 luglio: HiphopIze

Sabato 6 luglio: Unibreak Fest

Domenica 7 luglio: Bandhita

Giovedì 11 luglio: Unibreak

Venerdì 12 luglio: Oktoberfest Band & Partyband Die Wilderer

Sabato 13 luglio: Oktoberfest Band & Partyband Die Wilderer

Domenica 14 luglio: Oktoberfest Band & Partyband Die Wilderer

Giovedì 18 luglio: Antani Project

Venerdì 19 luglio: Vaskom

Sabato 20 luglio: Festa di chiusura con Dj set di Rudy Neri

La tradizionale Giornata della Famiglia

Domenica 14 luglio si terrà la tradizionale Giornata della Famiglia. Sotto al tendone della Misinto Bierfest si daranno appuntamento le famiglie di Misinto e le associazioni di volontariato del territorio attive nell’ambito della disabilità. La giornata prenderà il via con la Messa sotto al tendone e proseguirà con il pranzo con un menù speciale.

PARTECIPAZIONE E QUALITÀ



Ogni anno, alla Misinto Bierfest prendono parte circa 55mila persone. Le birre sono fornite, come da tradizione, dal birrificio Mönchshof. La parte food è gestita dalla Federazione Italiana Cuochi (delegazioni Brianza e Como) con il supporto del DSE (Dipartimento Solidarietà Emergenze), garantendo piatti autentici della tradizione bavarese.

LA DICHIARAZIONE DI GAM E20



“Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato dal pubblico nella prima serata della Misinto Bierfest – ha commentato Fabio Mondini, presidente di Gam E20-. È stato bello vedere l’apprezzamento del pubblico per il nuovo Villaggio della Birra, un’area pensata proprio per creare un luogo di completo relax per l’ora dell’aperitivo. Un ringraziamento speciale va ai volontari, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile. Invitiamo tutti a continuare a frequentare la festa nei prossimi weekend, per vivere insieme tanti altri momenti indimenticabili.”

La Misinto Bierfest continuerà nei prossimi weekend con un ricco programma di eventi, musica e degustazioni, offrendo divertimento e convivialità a tutti i visitatori.

