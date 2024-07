iltra2

LONATE CEPPINO – Sabato 13 luglio si terrà una serata all’insegna della musica e del teatro al Parco comunale di Lonate Ceppino, organizzata dalla Pro loco Lonate Ceppino con il patrocinio del Comune. L’evento inizierà alle 18 con un’apericena musicale organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini. Durante l’apericena, sarà possibile gustare specialità gastronomiche grazie all’apertura di uno stand dedicato. È possibile prenotare i tavoli contattando il numero 338 195 6634 o scrivendo a [email protected].

Alle 19 l’apericena sarà accompagnata da intrattenimento musicale dal vivo con le esibizioni di Emanuela Bianchi al violino e Roberta Parmigiani al violoncello, offrendo ai partecipanti un’esperienza musicale raffinata e coinvolgente.

Alle 21 l’associazione culturale “Teatro in mostra” metterà in scena la commedia “No, non è la gelosia!”, un libero adattamento teatrale da “Dramma della gelosia” di Ettore Scola. La rappresentazione vedrà la partecipazione degli attori Gabriella Folletto, Gustavo La Volpe, Antonio Grazioli, Laura Negretti e Sacha Oliviero, con la regia di Massimiliano Cividati e la scenografia di Armando Vairo.

In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato.

(foto archivio: un precedente evento musicale nella zona)

05072024