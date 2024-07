Città

SARONNO – Saronno città dei beni comuni, la società che dal 2019 si sta occupando del progetto di rigenerazione urbana per l’area ex-Isotta Fraschini di Saronno, e Fondazione Daimon, ente di formazione accreditato e in fase di riconoscimento nel terzo settore, che dal 2017 ha raccolto in continuità la tradizione dell’associazione Padre Monti, sono lieti di annunciare un accordo per l’utilizzo della ex-scuola Bernardino Luini, in via Luini e nel retro della stazione di Saronno centro, come sede di corsi per la formazione dei giovani nel settore della grafica e della comunicazione. Tale accordo prende il nome di “Progetto Daimon”.

Un accordo che si integra con il Programma integrato d’intervento (Pii) che verrà protocollato a giorni presso il Comune di Saronno e che, come ampiamente annunciato fin dai primi incontri pubblici dell’inverno del 2022, vede la ex-scuola Bernardino Luini – ristrutturata e rimessa in servizio – come “porta” del grande parco pubblico previsto da tale progetto.

Obiettivo di questa collaborazione è la volontà di radicare il nuovo brano di città che si vuole far nascere all’interno dell’attuale tessuto sociale saronnese. Grazie al Progetto Daimon, infatti, la rinnovata Bernardino Luini potrà essere utilizzata sia per l’ottimizzazione delle attività oggi svolte presso la sede principale di Daimon, in via Legnani, sia per l’avvio in Saronno di esperienze IFTS e ITS, oltre che di percorsi per il reinserimento lavorativo e di contrasto alla dispersione scolastica. Fondazione Daimon è tra i soci fondatori dell’Its Academy Angelo Rizzoli per le Tecnologie dell’informazione, prestigiosa realtà formativa italiana nell’ambito della comunicazione, dell’Ict e di Industria 4.0: realtà che troveranno spazio all’interno della nuova Bernardino Luini.

Il Progetto Daimon è un importante primo passo verso l’obiettivo dichiarato del progetto di rigenerazione urbana sull’area ex-Isotta Fraschini di migliorare significativamente l’offerta formativa per i giovani del saronnese. Inoltre, la riqualificazione e la rimessa in opera della ex-Bernardino Luini costituirà sicuramente un concreto presidio per migliorare la sicurezza nell’area del retro stazione, grazie a una struttura che sarà aperta e illuminata anche negli orari serali.

