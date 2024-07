Città

SARONNO – “Non hanno nemmeno intenzione di ascoltare gli avversari e fanno troppa propaganda. Questa è la sinistra a Saronno”.

Inizia così la nota della Lega di Saronno.

“Demonizzare l’avversario ed autoincensarsi. Utilizzare gli organi di informazione comunale per farsi propaganda. Limitare l’accesso alle informazioni all’opposizione. Evitare di confrontarsi evitando di convocare la maggior parte delle commissioni e quando vengono convocate limitare la possibilità di parlare. Attaccare gli avversari personalmente anche attraverso l’anonimato. Impedire che i consiglieri comunali possano esprimersi liberamente in consiglio comunale togliendo loro la parola appena non si è d’accordo con quanto dicono. Qualsiasi idea contraria alla loro è fascismo a prescindere, quindi non ha diritto di essere ascoltata. Il centro sinistra ha le fette di salame sugli occhi, per loro Saronno è sicura, va tutto bene e chi dice il contrario è un becero razzista, troglodita, ignorante, rozzo e fascista. Questa in sintesi la story telling del centro sinistra di Saronno. Si lascia ai cittadini il giudizio”.

