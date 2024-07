Città

SARONNO – Parte stasera il Festival Rock che si terrà fino a domenica 7 luglio in via Amendola al quartiere Matteotti un week end di musica internazionale proposto dall’Amministrazione comunale.

Ad aprire la rassegna, 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝ì 𝟓 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 alle 21 sul palco si esibiranno gli 𝐔𝐧𝐜𝐥𝐞 𝐁𝐚𝐫𝐝 & 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐭𝐲 𝐁𝐚𝐬𝐭𝐚𝐫𝐝𝐬, genere Celtic Rock and Traditional Irish Music, prima band italiana a suonare al Dublin Irish Festival di Dublino, il più importante festival di musica irlandese negli Stati Uniti. Sono poi attesi sul palco 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐒𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰𝐬, un gruppo rock blues australiano con il cantante, chitarrista e sassofonista Joe Camilleri, storico collaboratore dI Van Morrison e i Rolling Stones, che ha all’attivo cinque album che hanno raggiunto la top 20 della ARIA Album Charts. Da Saronno invece arrivano gli 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭, Rock n’ Blues Band che incendieranno il palco, scatenando le anime ribelli al ritmo indiavolato di pick up infuocati e soli di armonica, tra classici del rock e del blues.

In caso di pioggia il concerto si terrà al Cinema Teatro Prealpi.

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟔 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 sul palco sono invece attesi i 𝐁𝐚𝐝 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞𝐬, alle 21. Una rock band italiana, nata nel 2017 e composta da 4 elementi. Il loro spirito è rock, hard rock e heavy metal. Ragazzi di età diverse, ma con un’unica passione: la musica. nel 2019 esce il loro album Bad Apples che, nei suoi 8 singoli, racchiude tutta l’energia, la passione, la dedizione e la tecnica della band. Attualmente i componenti sono: Marco Landro (voce e chitarra), Mario Paparone (chitarra e cori), Stefano Gualtieri (batteria) e dal 2024, a seguito di un cambio formazione, Giorgia Perrone (basso). La band è conosciuta per il suo sound grazie a esibizioni sul territorio della Provincia di Varese e Milano.

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟕 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 a chiudere il weekend rock, con appuntamento alle 19, ci sarà il trio dei 𝐆𝐫𝐢𝐦 𝐋𝐨𝐫𝐞, seguiti dal solista 𝐄𝐠𝐢𝐝𝐢𝐨 𝐌𝐢𝐧𝐨𝐫𝐢𝐧𝐢. A seguire tornano sul palco gli attesi 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭, per concludere il festival con i 𝐕𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐲𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤, gruppo che grazie ad uno show dal forte impatto sonoro e visivo, riesce a calcare importanti palchi per eventi organizzati da Virgin radio, Rolling Stone, Vogue, Colmar e Bikkembergs, famosi anche per il singolo This spell (2015) realizzato in collaborazione con Joe Bastianich.

Durante tutto il weekend l’area ospiterà l’𝐇𝐨𝐩 𝐇𝐨𝐩 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐅𝐨𝐨𝐝, il più importante Street Food Tour nelle principali piazze del Nord Italia, che offre la possibilità di gustare le migliori specialità di cibo di strada di tutto il mondo, tutto accompagnato da un’ampia selezione di birre artigianali.

