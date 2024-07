Groane

SOLARO – Anche nel 2023 il Comune di Solaro si conferma tra i migliori della Lombardia ed in particolare della Città Metropolitana di Milano per la raccolta differenziata. Per quanto riguarda la percentuale di differenziazione Solaro tocca ora l’84% con solamente 64kg di indifferenziato prodotto per abitante su anno. I dati sono stati diffusi questa mattina, in occasione delle premiazioni del concorso Comuni Ricicloni. E sono persino migliorativi anche rispetto all’anno scorso, quando il Comune di Solaro fu già premiato. La differenziata cresce di circa tre punti percentuali, mentre l’indifferenziato diminuisce di ben sei chilogrammi a persona.

Le classifiche di Comuni Ricicloni comprendono i Comuni che hanno partecipato al concorso e che risultano avere, oltre ad una percentuale di raccolta differenziata (RD) uguale o superiore al 65%, una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato (data dalla somma del secco residuo e dalle quote non recuperate dei rifiuti ingombranti e dello spazzamento stradale) inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante. Le graduatorie sono stilate in base alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato. I dati della 31esima edizione di “Comuni Ricicloni”, il dossier che fotografa e premia l’impegno dei comuni italiani nella raccolta differenziata per un corretto avvio a riciclaggio dei materiali raccolti, sono come sempre raccolti e diffusi da Legambiente che, nella mattinata di giovedì 4 luglio, ha organizzato un momento di confronto sull’andamento nazionale della raccolta rifiuti e di premiazione per le realtà distintesi per i migliori risultati.

“Ancora una volta – commenta la sindaca Moretti – dobbiamo ringraziare i cittadini per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo con la raccolta differenziata. Stiamo dimostrando tutti insieme che i nuovi metodi promossi negli anni passati possono funzionare per il meglio. È un lavoro importante che condividiamo con l’ufficio Tecnico e l’azienda che si occupa della raccolta differenziata. Ovviamente è perfettibile, si può sempre migliorare e cerchiamo di monitorare le situazioni difficili, ma riteniamo i risultati importanti, anche a fronte di un valore della Tari che è sempre rimasto contenuto rispetto ai Comuni di simili dimensioni e servizi offerti”.

