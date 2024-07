Calcio

SARONNO – Meglio tardi che mai, allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi a Saronno dove stanno arrivando le torri faro, sul posto fra ieri e l’altro giorno sono già stati scaricati dai tir numerosi cilindri metallici di acciaio, le porzioni dei futuri piloni.

E’ un’opera che era stata pianificata da Comune oltre un anno fa, l’estate scorsa erano iniziati i lavori ma il cantiere si era ben presto fermato, senza che arrivassero le nuove torri faro. Nei prossimi giorni dovrebbero dunque essere installate poi si procederà alla rimozione di quelle vecchie, che sono in pessime condizioni e con fari ad alto consumo energetico e che da tempo illuminano ben poco, totalmente inadeguate.

Corsa contro il tempo

Per evitare che anche quest’anno, come avvenuto quasi sempre nelle ultime stagioni, il Fbc Saronno calcio sia costretto a disputare le prime gare casalinghe, quelle in orario serale della Coppa Italia d’Eccellenza, obbligatoriamente in esilio, per la mancanza d adeguata illuminazione, le torri faro e relativi impianti elettrici dovranno essere pronte e funzionanti per fine agosto. Sempre che, a fronte dell’ipotesi che circola ultimamente ovvero che il Comune decida di assegnare il campo di goco in co-abitazione con il rugby, il Fbc Saronno non si trasferisca in uno stadio del circondario per tutta la prossima stagione.

(foto l’arrivo di parte dei “tubi” che costituiranno le nuove torri faro dello stadio di via Biffi)

050720245