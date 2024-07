Altre news

SARONNO – Oggi nubi sparse si alternano a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, con 0.5mm di pioggia prevista nelle prossime ore. La temperatura massima sarà di 25°C, la minima di 22°C, con lo zero termico a 4040m. I venti saranno assenti al mattino e deboli al pomeriggio, provenienti da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente, secondo 3BMeteo.

Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di deboli piogge in serata. Sulle basse pianure occidentali, nubi sparse si alternano a schiarite per l’intera giornata; sulle basse pianure orientali, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo qualche addensamento serale; sulle pedemontane-alte pianure, nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sulle Prealpi occidentali, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sulle Orobie, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Prealpi orientali, cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio, con deboli piogge in serata; sulle Alpi Retiche, cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. Venti deboli orientali; zero termico intorno ai 4250 metri.