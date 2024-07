Basket

SARONNO – Squadra che vince non si cambia, all’Az Robur Saronno promossa nella serie B Nazionale di basket al termine dell’ultima eccezionale stagione: confermato al cento per cento lo staff, che collaborerà con il nuovo coach Stefano Gambaro per la stagione 2024-2025.



Ezio De Piccoli



Leggenda roburina, con la prima squadra da giocatore e da allenatore praticamente un tutt’uno negli ultimi vent’anni. Da assistente allenatore ha contribuito ai successi delle ultime tre stagioni, due campionati vinti, un titolo regionale di Serie C Gold e due vittorie della Coppa Lombardia. Esperienza, conoscenza del gioco e capacità di infondere calma in ogni situazione, le sue caratteristiche migliori. Potrebbe giocare ancora un quarto d’ora a partita, ma al momento preferisce la panchina.



Gianni Bettoni



Ha portato in Robur entusiasmo a pacchi e soprattutto una competenza cestistica di alto livello, specialmente nell’analisi dei giocatori e delle squadre avversarie. È il video manager preferito e anche una fonte inesauribile di idee e soluzioni tattiche e tecniche. Da quando è arrivato a Saronno ha vinto tre campionati, un titolo regionale lombardo e due Coppe Lombardia. È decisamente il più in forma del gruppo, sul miglio lanciato non lo può battere nessuno, ma anche 28×15 lavagnetta in mano se la cava alla grande.



Francesco Giandomenico



È il preparatore atletico. Arrivato per supportare lo staff nelle ultime stagioni, non ha più mollato il colpo ed è sempre pronto per un po’ di stretching in compagnia. In questi anni ha instaurato un ottimo rapporto di comprensione reciproca con i giocatori ed ha imparato a conoscere l’ambiente Robur, dopo una lunga carriera di alto livello nelle società della cerchia monzese.

