Calcio

RESCALDINA – Il consiglio direttivo della Ac Rescalda ha designato il rescaldese Matteo Fumagalli quale presidente, “in considerazione del profilo umano, della pluriennale esperienza maturata in campo calcistico e dello storico legame con i colori biancorossi, con il compito di rappresentare il Club in tutte le sedi e di sovraintenderne l’attività” si legge in un comunicato.

Contestualmente il consigliere Carlo Alberto Cribio è stato nominato vice presidente.

Matteo Fumagalli, nato a Busto Arsizio nel 1989, stesso anno di fondazione dell’Ac Rescalda, è attivo, a Milano, in una delle principali realtà bancarie italiane e vanta una lunga militanza nel Club biancorosso: prima come calciatore, partecipando da capitano alla storica promozione della prima squadra in Seconda categoria, e, successivamente, come allenatore del settore giovanile e consigliere.

Il cambio di organigramma si inserisce nella strategia di costante rinnovamento del club biancorosso che, in un contesto caratterizzato da una sempre maggiore competizione e, talvolta, da un agonismo esasperato, si pone con una mission sfidante: insegnare le tecniche di base del calcio in un ambiente caratterizzato da lealtà sportiva, identità, appartenenza, trasparenza, uguaglianza, etica e innovazione.

Le parole del pres

“In un mondo, quello dello sport dilettantistico, dove sempre più società si fondono per raggiungere numeri più elevati, il nostro desiderio è quello di distinguerci grazie a un mix di qualità, appartenenza e attenzione per l’aspetto ludico. Il nostro obiettivo sarà, quindi, quello di fondere lo spirito del calcio dilettantistico di un tempo, con l’attenzione all’insegnamento, giustamente professionalizzato negli ultimi decenni. In definitiva, puntiamo a offrire organizzazione, insegnamento di alto profilo e uno spirito giocoso e allegro. Il tutto, in linea con la nostra storia e i nostri valori, cercando di impattare il meno possibile sulle disponibilità economiche delle famiglie” ha commentato Matteo Fumagalli.

Ac Rescalda “ringrazia Emiliano Verrastro per la passione e l’impegno profusi in questi anni di presidenza”.

Ac Rescalda

L’Ac Rescalda è una associazione sportiva dilettantistica che ha l’obiettivo di insegnare le tecniche di base del calcio in un ambiente caratterizzato da lealtà sportiva, identità, appartenenza, trasparenza, uguaglianza, etica e innovazione. Il club, fondato nel 1989, ha sede a Rescalda, presso il campo comunale di Via Schuster. I colori sociali sono il bianco e il rosso, lo stemma raffigura un indianino, in omaggio alla tradizione popolare che identifica i rescaldesi come degli indiani.

(foto: il nuovo presidente Matteo Fumagalli)

06072024