Cronaca

LAZZATE – Soccorso con pompieri e nucleo speleo alpino fluviale nel parco Lura per un ciclista ferito. E’ successo ieri sera venerdì 5 luglio alle 18,30 quando le squadre del comando di Monza e Brianza, sono intervenute per soccorrere un ciclista caduto accidentalmente all’interno del parco delle Groane, a Lazzate in una zona non accessibile ai mezzi di soccorso.

Dal comando di Monza è partita una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) su mezzo fuoristrada. Con attrezzature idonee al recupero dell’infortunato i vigili del fuoco sono riusciti a metterlo in sicurezza. Di lui si è occupato il personale sanitario inviato sul posto dalla centrale operativo Areu subito allertata della necessità di un soccorso. L’uomo, lucido e cosciente, è stato sottoposto alle prime cure sul posto e poi trasferito all’ospedale di Saronno in codice verde.

