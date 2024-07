Politica

CISLAGO – “L’altra sera in consiglio abbiamo presentato l’interrogazione sulla questione guardia giurata che non ci ha visti per nulla soddisfatti delle vaghe risposte ottenute”, così inizia Debora Pacchioni, segretaria del Partito Democratico di Cislago. Il riferimento va all‘interrogazione presentata dalle minoranze circa l’’assunzione di una Guardia Giurata a controllo della piattaforma per la raccolta differenziata di Cislago.

“Avevamo chiesto una risposta orale e scritta, ma questa ultima ci è arrivata solo sabato in tarda mattinata. Le risposte non sono state affatto puntuali: non si è capito per quanto tempo verrà effettuato il servizio, se non genericamente per qualche mese, magari solo due, e in via sperimentale mentre si studiano altre soluzioni. Il problema è grave e l’amministrazione dice di conoscere la situazione e di aver segnalato sia verbalmente che per iscritto, ma non abbiamo contezza di queste segnalazioni ed eventuali sanzioni comminate, di cui abbiamo chiesto dettagli.”

“La soluzione della guardia giurata – conclude – è stata richiesta dalla società Econord, altrimenti la stessa minaccia la chiusura del servizio. Lasciamo a chi legge l’interpretazione di quanto appena affermato dall’assessore alla partita, ma certo non possiamo ritenere che rincorrere i problemi sia il modo corretto per trovare soluzioni ed attivare progetti a lungo termine.”