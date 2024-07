ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Dalle immagini di Pinocchio a Gerenzano, dall’omaggio ai Gianni Rodari a Uboldo a quello alla musica a Origgio fino a quella inaugurata per ultima con i rondoni a Cislago stasera alle 21,30 sarà svelato un nuovo tassello del progetto Panchine d’autore quello di Caronno Pertusella.

La panchina posizionata in via Adua è stata realizzata dall’associazione “Giocare con l’arte” e sarà presentata alla città in occasione della “Mezzanotte bianca”.

Come noto quello delle panchine d’autore è un progetto dell’associazione del Distretto urbano del commercio “Antiche Brughiere” (DID) realizzato in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Origgio, Uboldo, Gerenzano, Cislago e Caronno Pertusella. Il progetto ha come obiettivo principale la valorizzazione del territorio per promuovere il commercio locale. Come detto quella caronnese è l’ultima delle cinque panchine che completa il progetto.

A curare la realizzazione gli artisti dell’associazione “Giocare con l’arte” coordinati dal maestro Enzo Cremone. Il tema non è stato svelato ma è stato rimarcato come il progetto abbia un doppio messaggio educativo: “Il rispetto, la salvaguardia e la protezione del Pianeta, dell’ambiente e del territorio e la cura e la solidarietà”.

