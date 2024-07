iltra2

BUSTO ARSIZIO – Alle 16.30 di oggi i vigili del fuoco di Busto Arsizio sono intervenuti per un incendio autovettura in autostrada A 8 tra Busto e Castellanza, il conducente è riuscito a scendere per tempo dal veicolo ed è rimasto illeso.

Tanti i rallentamenti in A8, per effetto dell’incidente. Il pronto intervento dei pompieri ha consentito di spegnere rapidamente il rogo; la carcassa del mezzo – andato praticamente distrutto – è stata quiindi rimossa con il carro attrezzi. Da chiarire le cause dell’accaduto, che sono evidentemente da ascrivere ad un problema di natura tecnica.

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco in autostrada A8, questo pomeriggio, per l’automobile che si è incendiata. L’episodio ha provocato rallentamenti e qualche coda)

