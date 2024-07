Cronaca

GERENZANO – Ragazzina molestata in auto, confermata la condanna al responsabile di questo episodio. I fatti sono stati discussi nei giorni scorsi alla Corte d’Appello di Milano e risalgono all’estate 2020. Una coppia di Gerenzano aveva affidato la figlia allora 17enne ad un conoscente perchè la accompagnasse in Calabria, dove anche lui era diretto per le vacanze. Un modo per evitare alla giovane un lungo viaggio in treno.

Ma una volta in autostrada l’uomo, che ai tempi aveva poco meno di cunquant’anni, aveva iniziata a infastidirla: le aveva fatto discorsi a sfondo sessuale e poi aveva anche allungato le mani su una coscia. All’arrivo la giovane aveva riferito dell’accaduto ai famigliari e c’era stata la denuncia. L’uomo ha sempre negato ogni addebito ma gli è stata confermata la condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa.

06072024