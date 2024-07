news

Il primo luglio, i progetti di intelligenza artificiale Fetch.ai, Ocean Protocol e SingularityNET si sono uniti per creare una singola realtà.

La fusione ha portato alla rimozione dei token AGIX e OCEAN dagli exchange, per lasciare spazio al token ASI (Artificial Superintelligence).

Il token verrà lanciato su diverse blockchain, con i titolari dei token AGIX, OCEAN e FET che potranno effettuare la transizione all’ASI con accesso prioritario e vantaggi esclusivi.

Si tratta di un evento molto importante per il settore dell’intelligenza artificiale e per le criptovalute basate su questa tecnologia.

La fusione potrebbe anche generare una crescita di interesse per i nuovi progetti IA, come ad esempio WienerAI.

Lo scopo della fusione

La fusione di questi importanti progetti IA porterà alla creazione di una delle prime reti di intelligenza artificiale aperte e decentralizzate.

I token AGIX, OCEAN e FET si fonderanno prima sulla blockchain Ethereum, per poi trasformarsi nel nuovo token ASI verso la metà di luglio.

Il sistema unificato dei tre progetti, avrà un valore complessivo di circa 7,5 miliardi di dollari, una cifra che potrebbe piazzare l’ASI tra le prime 20 criptovalute al mondo.

Secondo gli analisti, la fusione si rivelerà molto interessante per le aziende in cerca di soluzioni di intelligenza artificiale, con il token ASI che servirà ad alimentare la rete IA e che permetterà agli utenti di accedere ai servizi in modo completamente decentralizzato.

Le fasi della fusione

La fusione dei token ASI avverrà in due fasi distinte.

La Fase 1, iniziata il 1 luglio, prevede la fusione dei token AGIX (SingularityNET) e OCEAN (Ocean Protocol) in FET (Fetch.ai) sulla blockchain di Ethereum.

Le partecipazioni in AGIX e OCEAN verranno automaticamente convertite in FET ai rapporti stabiliti (1 AGIX = 0.433350 ASI, 1 OCEAN = 0.433226 ASI).

La conversione dei token AGIX e OCEAN in FET verrà effettuata tramite il portale di conversione ufficiale sulla dApp SingularityDAO. La fusione dei token ASI funzionerà con tutti i wallet software (MetaMask, Trust Wallet) e hardware (Ledger, Trezor) esistenti.

Durante questa fase, i loghi e il branding del progetto verranno aggiornati per riflettere l’Alleanza per l’Intelligenza Artificiale Superiore.

La Fase II si concentrerà sulla transizione da FET ad ASI e sull’aggiornamento dell’infrastruttura di rete per migliorare prestazioni, sicurezza e scalabilità.

Tutti gli utenti, inclusi quelli su exchange e con custodia autonoma, avranno accesso a un nuovo processo di migrazione per convertire i rimanenti token AGIX, OCEAN e FET esistenti in ASI. I rapporti di conversione rimarranno gli stessi della Fase I.

Questa fase prevede anche un aggiornamento della rete Fetch.ai per migliorare prestazioni, sicurezza e scalabilità.

L’aggiornamento potrebbe comportare brevi interruzioni della rete e dei servizi di exchange. Tuttavia, questo processo è stato pianificato e testato accuratamente per ridurre al minimo l’impatto.

WienerAI

WienerAI è un progetto IA che vuole unire il divertimento delle meme coin, con un trading bot potenziato dall’intelligenza artificiale.

La presale di WienerAI ha raccolto più di 7 milioni di dollari, con il token nativo WAI venduto a 0,000724 dollari. I titolari del WAI potranno avere accesso gratuito al trading bot IA, senza alcuna commissione aggiuntiva.

Il trading bot avrà una funzionalità di chat che servirà per l’analisi e la previsione del valore degli asset. Il bot IA potrà trovare i token analizzati sugli exchange e i DEX (exchange decentralizzati) al valore più basso, permettendo ai trader di massimizzare i loro profitti. WienerAI potrà anche competere con i bot MEV, per acquistare velocemente gli asset desiderati.

Inoltre, i titolari del WAI potranno fare staking dei token acquistati in presale con ETH, USDT o carta di credito. Lo staking prevede ricompense passive in base all’APY che verranno distribuite nell’arco di due anni al ritmo di 3938 WAI per blocco Ethereum.

